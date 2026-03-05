Dopo la vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo, sono scoppiate le polemiche in seguito al commento di Aldo Cazzullo, che ha definito il brano “Per sempre sì” come adatto a un matrimonio di camorra. La frase ha suscitato reazioni e critiche, portando a discussioni pubbliche sui social e sui media. Nessuna ulteriore dichiarazione è stata rilasciata dai protagonisti coinvolti.

Polemiche dopo il trionfo di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo. Al centro delle critiche il commento del giornalista Aldo Cazzullo, che ha definito il brano vincitore “Per sempre sì” una canzone adatta a un matrimonio della camorra. Parole che hanno immediatamente scatenato indignazione e reazioni sui social e nel mondo della musica. Lo stesso Cazzullo ha poi provato a smorzare i toni, spiegando di amare Napoli e parlando di una semplice battuta. Ma il chiarimento non è bastato a spegnere la polemica. Dal canto suo Sal Da Vinci, almeno per ora, non ha replicato pubblicamente. Una risposta potrebbe arrivare nelle prossime ore, in occasione della cerimonia ufficiale organizzata dal Comune. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Sal Da Vinci, Cazzullo attacca la sua canzone: “Buona per matrimonio di camorra”

Aldo Cazzullo stronca la canzone di Sal Da Vinci: “Adatta a un matrimonio della camorra”Aldo Cazzullo stronca la canzone di Sal Da Vinci vincitrice del Festival di Sanremo 2026 ed esplode la polemica sui social.

Cazzullo contro Sal Da Vinci: ‘Canzone da matrimonio della camorra’, è bufera socialCosa ha detto Aldo Cazzullo contro Sal Da Vinci dopo Sanremo? La vittoria di Sal Da Vinci all’ultimo Festival di Sanremo non ha solo acceso...

Approfondimenti e contenuti su Sal Da Vinci Cazzullo attacca la sua....

Temi più discussi: Aldo Cazzullo stronca la canzone di Sal Da Vinci, e i social si infiammano; Canzone brutta, colonna sonora di un matrimonio della camorra: Cazzullo stronca Sal Da Vinci, i social si infiammano; Sal Da Vinci, sbagliato dire che la sua canzone è da matrimoni camorristi, De Vincenzo risponde a Cazzullo. E lui chiama in diretta La...; Aldo Cazzullo, Sal Da Vinci e quel vizio antico: associare alla camorra tutto ciò che non si capisce di Napoli.

Aldo Cazzullo stronca la canzone di Sal Da Vinci: Adatta a un matrimonio della camorraAldo Cazzullo stronca la canzone di Sal Da Vinci vincitrice del Festival di Sanremo 2026 ed esplode la polemica sui social. Il giornalista, vicedirettore del Corriere della Sera, rispondendo ad alcuni ... tpi.it

Sal Da Vinci, Emanuele Torreggiani contro la ‘spocchia’ di Aldo Cazzullo. Noi stiamo con ETUna canzone da matrimonio di camorra, scrive il vicedirettore del Corriere della Sera, signor Aldo Cazzullo, in riferimento esplicito al signor Sal Da Vinci neo vincitore al festival di Sanremo. Ora ... ticinonotizie.it

«Io amo Napoli e i napoletani. Sal Da Vinci è la Napoli che pensano e che vorrebbero coloro che la detestano» - facebook.com facebook

Sal Da Vinci al Tg1: il vincitore del Festival di #Sanremo ospite negli studi del nostro Tg. Dalla gavetta al successo fino al trionfo all’Ariston. L’atteso ritorno nella sua #Napoli e i social impazziti tra balletti e parodie: fenomenologia di “Per sempre sì”. #Tg1 x.com