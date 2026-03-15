Incornato da un toro a Crispiano vicino Taranto morto 80enne in ospedale dopo operazione | ferite troppo gravi

Un uomo di 80 anni è deceduto in ospedale, 24 ore dopo essere stato travolto e incornato da un toro a Crispiano, in provincia di Taranto. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, e le ferite riportate sono risultate troppo gravi per permettere un intervento di salvataggio. L’anziano è stato soccorso immediatamente e sottoposto a un’operazione, ma non è riuscito a superare le conseguenze delle ferite.

È stato colto alla sprovvista da un toro, che l’ha travolto e incornato più volte. Un uomo di 80 anni è morto in ospedale a Taranto per le gravissime ferite subite nell’attacco, avvenuto nelle campagne del comune di Crispiano. Nonostante l’operazione chirurgica d’urgenza, l’anziano non è sopravvissuto. I carabinieri indagano sull’accaduto: l’animale potrebbe essere uscito dal recinto di un’azienda agricola della zona. Incornato da un toro a Crispiano L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 13 marzo, quando l’80enne si trovava da solo nell’agro in provincia di Taranto per raccogliere asparagi. Stando a quanto riportato da Repubblica, l’ex idraulico in pensione sarebbe stato caricato alle spalle da un toro mentre era tra i campi a poca distanza da una mandria. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Incornato da un toro a Crispiano vicino Taranto, morto 80enne in ospedale dopo operazione: ferite troppo gravi Articoli correlati Leggi anche: Crispiano: incornato da un toro, morto Oggi Incornato da un toro, muore in ospedale dopo i soccorsiUn uomo di 80 anni, di Crispiano, in provincia di Taranto, è morto in ospedale dopo essere stato incornato da un toro. Una selezione di notizie su Incornato da un toro a Crispiano vicino... Temi più discussi: Incornato da un toro: muore in ospedale per le ferite; Napoli, ecco Aura: la nuova linea azzurra di creazioni artigianali; Bertagnolli oro, Mazzel, Pelizzari e De Silvestro argento nello sci: grande Italia alle Paralimpiadi; Accoltellato in casa, 27enne morto dopo un giorno di agonia: ascoltata la compagna. Incornato da un toro a Crispiano vicino Taranto, morto 80enne in ospedale dopo operazione: ferite troppo graviUn uomo di 80 anni è morto in ospedale dopo essere stato travolto e incornato da un toro nei campi a Crispiano, in provincia di Taranto ... virgilio.it Crispiano, uomo incornato da un toro: muore dopo il ricovero in ospedaleNonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, è deceduto nel reparto di rianimazione a causa delle gravi ferite riportate ... trmtv.it Taranto, a 80 anni contadino muore incornato da un toro x.com CHOC IN PUGLIA, UOMO INCORNATO DA UN TORO: muore in ospedale - facebook.com facebook