Il Grande fratello vip è appena iniziato ma i suoi protagonisti al suo interno stanno già tenendo alta l'attenzione del pubblico italiano. In queste ore, tra le inquiline più chiacchierate c'è Lucia Ilardo, diventata famosa in Italia grazie alla partecipazione a Temptation Island: Proprio la donna ha dimostrato di nutrire un debole per Nicolò Brigante, tanto da essersi avvicinata pericolosamente a lui in più di un'occasione all'interno della casa. Una vicinanza che potrebbe aver dato fastidio a Lorenzo Spolverato, che molti ricorderanno per la sua partecipazione al GF nel 2024. Difatti, il modello milanese aveva iniziato una conoscenza con Lucia prima del suo ingresso nella casa del Grande fratello vip. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello vip, Lorenzo Spolverato torna nella casa? Ecco svelato il motivo

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GRANDE FRATELLO, LORENZO SPOLVERATO SHOCK NEGLI USA

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Altro che rumors: alla fine è arrivata la conferma ufficiale. Lucia Ilardo ha deciso di rompere il silenzio e mettere fine alle mille voci che circolavano da giorni: sì, lei e Lorenzo Spolverato si frequentano… e non da ieri, ma addirittura da ottobre. Una rivelazion facebook