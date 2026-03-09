Il Grande Fratello Vip 2026 torna il 17 marzo su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Sono 16 i concorrenti che entreranno nella Casa questa edizione, pronti a confrontarsi e vivere l’esperienza televisiva. La produzione ha annunciato ufficialmente i nomi dei partecipanti, senza ulteriori dettagli sui loro ruoli o background. La trasmissione sarà trasmessa in prima serata come di consueto.

Luca Argentero: «La cosa più pazza? Andare al Grande Fratello a 23 anni senza fare calcoli» Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e polemiche. Tutto sulla tiktoker napoletana Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Il reality torna il 17 marzo su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Tra i protagonisti Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro e Adriana Volpe Il conto alla rovescia è iniziato: il Grande Fratello VIP torna in prima serata su Canale 5 martedì 17 marzo con una nuova edizione ricca di volti noti. Alla conduzione ci sarà Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Grande Fratello Vip 2026, svelato il cast: 16 concorrenti pronti a entrare nella Casa

«Sono felice di questa ondata di affetto del pubblico dopo l'annuncio del mio ritorno. Il “Grande Fratello Vip" è nato con me, ci sta di avere dei ricordi belli. Mi sorprendo sempre perché penso di essere divisiva: o ti piaccio o non ti piaccio affatto» @ilaryblasi t - facebook.com facebook

Ilary Blasi torna al timone della nuova edizione del "Grande Fratello Vip", in partenza il 17 marzo: «Con me anche Cesara Buonamici e @stanzaselvaggia. Sono curiosa e felice di questo nostro tris di donne perché, quando lavoro, faccio sempre squadra». @ x.com