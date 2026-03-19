Durante la trasmissione, una modella ha dichiarato di trovare interessante Renato Biancardi, senza nascondere le sue impressioni. Ha parlato apertamente delle proprie emozioni e dei personaggi che sta seguendo con attenzione nella Casa del Grande Fratello Vip 8. La discussione si è concentrata sulle sue sensazioni e sulle persone che ha incontrato nel corso del reality.

La modella si racconta senza filtri e ammette chi le interessa davvero nella Casa del Grande Fratello Vip. Ma tra curiosità e attrazione, Ibiza ribadisce: nessuna relazione forzata. Ibiza Altea e Renato Biancardi sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip venerdì 13 marzo insieme ad Adriana Volpe e Raul Dumitras. Tra chiacchiere, sorrisi e una complicità crescente, i due si sono avvicinati rapidamente, alimentando la curiosità dei coinquilini e del pubblico che in questi giorni li ha seguiti su Mediaset Extra, dando vita alla prima potenziale ship del programma. Ibiza Altea e il suo rapporto con gli uomini A fare chiarezza è stata la stessa Ibiza, che si è raccontata senza filtri ad Adriana Volpe. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello Vip 8, Ibiza Altea ammette: “Renato Biancardi mi incuriosisce”

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