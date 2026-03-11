Grande Fratello Vip chi è Ibiza Altea? Da To hot too handle all’espulsione dall’Isola dei famosi

Tra i programmi più attesi in Italia c’è anche il Grande Fratello Vip, che vede Ilary Blasi tornare a condurre dopo otto anni. Tra i concorrenti c’è Ibiza Altea, nota per aver partecipato a programmi come To Hot Too Handle e per essere stata eliminata dall’Isola dei Famosi. La sua presenza nel reality è già molto discussa tra il pubblico.

Tra i programmi più attesi in questo momento in Italia vi è la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che vedrà il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione a distanza di otto anni. A distanza di giorni dall'annuncio del cast, c'è molta curiosità da parte del pubblico di conoscere Ibiza Altea, la quale farà il suo ingresso nella Casa già da venerdì 13 marzo insieme ad altri tre gieffini tra cui Adriana Volpe. La donna è nata nel 1999 ad Atlanta in Georgia. Dopo un periodo in America, la ragazza si è trasferita in Italia e più precisamente a Vicenza. La famiglia di Ibiza non passa inosservato poiché è figlia di Angelo Altea, figura di rilievo della politica sarda. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

