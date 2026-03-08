Paola Caruso prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 2026

Durante un'intervista a “Verissimo” con Silvia Toffanin, è stato annunciato che Paola Caruso sarà la prima concorrente ufficiale del “Grande Fratello Vip” 2026, che inizierà martedì 17 marzo. La partecipante ha confermato la sua presenza nel cast della nuova edizione del reality show. La conferma è arrivata in apertura dell'intervista trasmessa in televisione.

Luca Argentero: “Sono un papà presente. E non sono spavaldo. 'Avvocato Ligas'? Una serie innovativa" L'annuncio è arrivato in apertura della sua intervista a “Verissimo” con Silvia Toffanin: Paola Caruso è la prima concorrente ufficiale della nuova edizione del “Grande Fratello Vip”, al via martedì 17 marzo. La bonas di “Avanti un altro” ha mostrato grande emozione per questo annuncio: “Finché una cosa non la puoi dire, è come se non fosse vera. Adesso è vera”. Nei giorni che trascorrerà nella Casa sentirà la mancanza del figlio Michele: “Io ho lui, è il mio affetto più grande, l'amore della mia vita. Mi sono attrezzata: mi porterò una foto che metterò sul comodino. 🔗 Leggi su Today.it

Paola Caruso al Grande Fratello Vip: è la prima concorrente ufficialeA Verissimo Paola Caruso annuncia che è la prima concorrente del Grande Fratello Vip che partirà il 17 marzo.

Grande Fratello VIP, Adriana Volpe concorrente ufficiale? Le sue rivelazioniAdriana Volpe è uno dei volti più ricordati dal pubblico legati al Grande Fratello Vip, prima come concorrente e poi come opinionista.

GUENDALINA TAVASSI TORNA AL GRANDE FRATELLO VIP DOPO 15 ANNI — MA QUALCUNO GIÀ LA SMENTISCE

Contenuti e approfondimenti su Paola Caruso.

Temi più discussi: Cast Grande Fratello VIP di Ilary Blasi: un nome verso l'ingresso, cosa sappiamo sui concorrenti; Grande Fratello Vip 2026, il cast: da Alessandra Mussolini a Raimondo Todaro, i nomi dei concorrenti (e chi resta fuori); Il conto alla rovescia continua: un nuovo nome per il Grande Fratello VIP 2026; Paola Caruso, chi è l'ex compagno Gianmarco?/ Matrimonio annullato, mi ha lasciata basita.

Paola Caruso, chi è la showgirl / Una carriera tra tv e reality, poi il grave incidente al figlio MichelinoPaola Caruso è stata spesso al centro delle discussioni tra noti programmi e qualche gossip. La donna vive il suo legame più speciale nel figlio Michelino ... ilsussidiario.net

Paola Caruso: Farò il GfVip, mio figlio Michele mi mancherà tantoPaola Caruso sarà tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 dal 17 marzo. La Bonas di 'Avanti un altro' è stata ospite oggi a Verissimo e ha parlato di qu ... adnkronos.com

Paola Caruso è ufficialmente una concorrente del Grande Fratello Vip - facebook.com facebook

L’annuncio di Paola Caruso a #Verissimo: “Sono una concorrente ufficiale del #GFVIP!” x.com