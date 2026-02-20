L’appello dei ragazzi di Juppiter a Checco Zalone | Aiutaci a realizzare il nostro sogno
I giovani di Juppiter hanno scritto a Checco Zalone, chiedendogli aiuto per realizzare il loro sogno di aprire un teatro nel quartiere. La richiesta, accompagnata da un messaggio ironico, ha subito fatto il giro dei social, diventando virale. I ragazzi sperano che l’attore e comico possa sostenere il progetto, che prevede uno spazio dedicato alla cultura locale. Il loro appello continua a raccogliere consensi tra gli utenti online.
Un messaggio ironico che diventa virale. "Checco, aiutaci a realizzare il nostro sogno. Dacci i soldi". È questo il messaggio, diretto e ironico, che i ragazzi speciali dell'associazione Juppiter di Capranica, in provincia di Viterbo, hanno rivolto all'attore e comico Checco Zalone. Il video-appello, ispirato al recente successo cinematografico dell'artista pugliese, ha già superato le 200mila visualizzazioni sui social, moltiplicandosi attraverso condivisioni e commenti e trasformandosi in una vera e propria mobilitazione digitale. Il sogno: il Cammino di Santiago fino a Finisterre.
