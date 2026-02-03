Diogo Leite corsa al colpo a parametro zero ancora aperta! Dopo la corte della Lazio ora ci pensa una rivale in Serie A!

La Lazio si muove ancora, ma ora anche un’altra squadra di Serie A si interessa a Diogo Leite. Il difensore portoghese è ancora nel mirino e il suo futuro resta tutto da decidere. La corsa per portarlo a parametro zero si fa più incerta, mentre le società cercano di capire se ci saranno sviluppi nelle prossime settimane.

