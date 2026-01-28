La Juventus lavora già sul mercato per rinforzare il centrocampo. La dirigenza pensa a uno scambio a parametro zero con Schlager, il centrocampista austriaco in scadenza di contratto. La trattativa sembra concreta e potrebbe sbloccarsi a breve, con Spalletti che accoglierebbe volentieri un giocatore di corsa e muscoli.

Schlager Juve, il centrocampista austriaco in scadenza è più che un’idea di Comolli: muscoli e corsa gratis per il centrocampo di Spalletti. La strategia di mercato della Juventus non conosce sosta e, mentre la squadra si concentra sugli obiettivi di campo, la dirigenza guidata dall’AD Comolli scandaglia il panorama europeo alla ricerca delle migliori opportunità per rinforzare la rosa in ottica futura senza gravare eccessivamente sul bilancio. Secondo quanto riportato dall’autorevole Gazzetta dello Sport, il nome finito prepotentemente sui radar della Continassa è quello di Xaver Schlager. Il centrocampista austriaco, attualmente in forza al RB Lipsia, rappresenta il profilo ideale per la filosofia del nuovo corso bianconero: un giocatore di caratura internazionale, nel pieno della maturità calcistica, che potrebbe liberarsi a parametro zero il prossimo giugno data la sua situazione contrattuale in scadenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Schlager Juve, la dirigenza bianconera pensa concretamente al colpo a parametro zero. Le ultime sul centrocampista in orbita bianconera

La Juventus punta a rinforzare la rosa con un colpo a parametro zero nella prossima sessione di mercato estiva.

