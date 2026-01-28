Schlager Juve la dirigenza bianconera pensa concretamente al colpo a parametro zero Le ultime sul centrocampista in orbita bianconera
La Juventus lavora già sul mercato per rinforzare il centrocampo. La dirigenza pensa a uno scambio a parametro zero con Schlager, il centrocampista austriaco in scadenza di contratto. La trattativa sembra concreta e potrebbe sbloccarsi a breve, con Spalletti che accoglierebbe volentieri un giocatore di corsa e muscoli.
Schlager Juve, il centrocampista austriaco in scadenza è più che un’idea di Comolli: muscoli e corsa gratis per il centrocampo di Spalletti. La strategia di mercato della Juventus non conosce sosta e, mentre la squadra si concentra sugli obiettivi di campo, la dirigenza guidata dall’AD Comolli scandaglia il panorama europeo alla ricerca delle migliori opportunità per rinforzare la rosa in ottica futura senza gravare eccessivamente sul bilancio. Secondo quanto riportato dall’autorevole Gazzetta dello Sport, il nome finito prepotentemente sui radar della Continassa è quello di Xaver Schlager. Il centrocampista austriaco, attualmente in forza al RB Lipsia, rappresenta il profilo ideale per la filosofia del nuovo corso bianconero: un giocatore di caratura internazionale, nel pieno della maturità calcistica, che potrebbe liberarsi a parametro zero il prossimo giugno data la sua situazione contrattuale in scadenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Schlager Juve: si pensa al colpo a zero per la prossima estate! Chi è e qual è l'idea della dirigenza bianconera.
La Juventus punta a rinforzare la rosa con un colpo a parametro zero nella prossima sessione di mercato estiva.
Schlager Juventus: ripresi i contatti negli ultimi giorni per il centrocampista. L'idea della dirigenza bianconera è stata rivelata
