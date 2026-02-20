Referendum Fratoianni | Il No è in crescita gli italiani hanno capito
Il deputato di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, afferma che il No al referendum cresce perché gli italiani capiscono che si tratta di una riforma che mira a indebolire la magistratura. La paura di perdere il voto spinge molti a schierarsi contro questa modifica costituzionale, ritenuta dannosa per l’indipendenza dei giudici. Fratoianni sottolinea che il tema principale non sono i problemi della giustizia, ma la volontà di limitare il potere dei magistrati. La campagna referendaria si intensifica, mentre si avvicina il voto.
PESCARA, 19 FEB – “Hanno paura di perdere il referendum e perderanno il referendum. Il No sta crescendo perché gli italiani e le italiane sanno che un conto è discutere dei mali della giustizia, e sono tanti, ma sanno che questa controriforma non c’entra nulla con i problemi della giustizia, è una controriforma che serve solo a indebolire l’autorevolezza, l’autonomia e l’indipendenza della magistratura”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, a margine di un incontro elettorale a Pescara. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Orlando e il fronte del No: “Il governo vuole punire i pm. Gli italiani lo hanno capito”Andrea Orlando ha accusato il governo di voler punire i pm, e questa convinzione si diffonde tra gli italiani.
