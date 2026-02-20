Il deputato di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, afferma che il No al referendum cresce perché gli italiani capiscono che si tratta di una riforma che mira a indebolire la magistratura. La paura di perdere il voto spinge molti a schierarsi contro questa modifica costituzionale, ritenuta dannosa per l’indipendenza dei giudici. Fratoianni sottolinea che il tema principale non sono i problemi della giustizia, ma la volontà di limitare il potere dei magistrati. La campagna referendaria si intensifica, mentre si avvicina il voto.

PESCARA, 19 FEB – “Hanno paura di perdere il referendum e perderanno il referendum. Il No sta crescendo perché gli italiani e le italiane sanno che un conto è discutere dei mali della giustizia, e sono tanti, ma sanno che questa controriforma non c’entra nulla con i problemi della giustizia, è una controriforma che serve solo a indebolire l’autorevolezza, l’autonomia e l’indipendenza della magistratura”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, a margine di un incontro elettorale a Pescara. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Referendum, Fratoianni: “Il No è in crescita, gli italiani hanno capito”

Orlando e il fronte del No: “Il governo vuole punire i pm. Gli italiani lo hanno capito”Andrea Orlando ha accusato il governo di voler punire i pm, e questa convinzione si diffonde tra gli italiani.

Beatrice Venezi azzera polemiche e contestatori: “La Fenice è in mano ai sindacati. Gli italiani hanno capito tutto”Beatrice Venezi commenta la situazione alla Fenice, sottolineando che l’orchestra è sotto il controllo dei sindacati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.