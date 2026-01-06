Il giornalista Rai Domenico Marocchi ha denunciato di essere stato minacciato e insultato da tre persone a Crans-Montana, durante la notte di Capodanno, in relazione all’incendio nel bar “Le Costellation”. Questo episodio si inserisce nel contesto di un’ampia copertura mediatica sulla tragedia avvenuta in Svizzera, che ha coinvolto la comunità locale e attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Tutta l’informazione televisiva è schierata in prima linea da giorni per raccontare la tragedia avvenuta in Svizzera, a Crans-Montana, la notte di Capodanno: ‘l’incendio scoppiato all’interno del bar “Le Costellation”. Le persone decedute sono 22 cittadini svizzeri, 8 francesi, 6 italiani. I feriti in tutto sono 116, già identificati. Ma proprio in quel luogo è avvenuta una aggressione denunciata dal giornalista Rai Domenico Marocchi e dalla sua troupe. I giornalisti stavano documentando la tragedia legata all’incendio nel locale. Marocchi era presente sul luogo con la troupe di “Uno Mattina News” e il collega Alessandro Politi quando alcuni individui hanno cominciato a rivolgere loro insulti e minacce verbali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A Crans-Montana tre persone ci hanno minacciato, hanno insultato noi e gli italiani. Sono stato spinto”: la denuncia del giornalista Rai Domenico Marocchi

