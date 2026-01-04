Oltre il 60% Giorgia Meloni pessime notizie per lei Gli italiano lo hanno detto chiaramente

Secondo un'analisi di Nando Pagnoncelli pubblicata su Corriere.it, oltre il 60% degli italiani esprime un’opinione negativa sul gradimento verso Giorgia Meloni e il suo governo. I dati delineano un quadro politico meno favorevole di quanto si potesse immaginare, evidenziando un clima di insoddisfazione e scrutinio pubblico che merita attenzione.

Sul Corriere.it Nando Pagnoncelli delinea un quadro politico meno roseo del previsto sul gradimento per Giorgia Meloni e il suo governo. Il 2025 si chiude con un sentimento che assomiglia a una stretta allo stomaco: preoccupazione e timore. La lettura complessiva è quella di un Paese che non vede una via rapida d’uscita e che somma ansie diverse, dalla materialità del giorno per giorno alle incertezze internazionali. Non a caso, oggi il 61% degli italiani pensa che l’Italia stia andando nella direzione sbagliata, il dato più alto dal pre-Covid. Una percezione che accomuna Nord e Sud. Le priorità indicate nel sondaggio restano ancorate ai fondamentali: economia e lavoro sono al primo posto (56%), in lieve crescita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

