Giorgia Meloni | Negli ultimi anni gli italiani hanno pagato meno tasse Il post

Giorgia Meloni | Negli ultimi anni gli italiani hanno pagato meno tasse

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, evidenzia come le politiche economiche dell’attuale governo abbiano portato a una diminuzione del peso fiscale sulle famiglie italiane negli ultimi anni. Attraverso le recenti manovre approvate, si sarebbe registrata una riduzione delle tasse, con l’obiettivo di alleviare gli oneri fiscali e sostenere la crescita economica del Paese.

La presidente del Consiglio rivendica le politiche economiche adottate dall'esecutivo e sottolinea come il peso fiscale sulle famiglie sia diminuito in modo significativo grazie alle manovre approvate dal governo. La difesa delle scelte economiche del governo. Giorgia Meloni ha ribadito che le famiglie italiane oggi sostengono un carico fiscale più leggero rispetto al passato. Secondo la premier, questo risultato è il frutto delle quattro leggi di bilancio varate dal governo di centrodestra, che avrebbero inciso positivamente sul sistema fiscale nazionale. «Carico fiscale ridotto di oltre 33 miliardi».

