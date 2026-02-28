Gli agricoltori Cia Umbria si affidano al Presidente Bartoni | Le sfide | più filiere qualità e sostegno ai giovani

Gli agricoltori della Cia Umbria hanno confermato Matteo Bartolini come presidente per i prossimi quattro anni durante il congresso del 27 febbraio, a cui hanno partecipato rappresentanti di tutti i territori. La loro attenzione si concentra sulla crescita delle filiere, il mantenimento della qualità e il sostegno alle nuove generazioni di agricoltori. La scelta di continuare con Bartolini riflette l’impegno degli associati nel rafforzare il settore agricolo regionale.

Matteo Bartolini è stato confermato alla guida (per i prossimi 4 anni) di CIA Agricoltori Italiani dell'Umbria dopo il congresso del 27 febbraio, che ha coinvolto gli associati provenienti da tutti i comprensori territoriali. Una conferma, quella di Matteo Bartolini, fortemente voluta.