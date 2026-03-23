Cesare ?Parodi si è dimesso da presidente dell' Anm Motivi personali legati alla salute di un familiare

Cesare Parodi, si è dimesso dalla carica di presidente dell'Associazione nazionale magistrati. A quanti si apprende per 'motivi personali'. Parodi ha comunicato pochi minuti prima delle 15 la decisione al Comitato direttivo centrale dell'associazione. La scelta La scelta di Cesare Parodi di comunicare pochi minuti prima delle 15 al Comitato direttivo dell’Anm le sue dimissioni da presidente, a quanto si apprende, sarebbe legata alla volontà di non collegare questa decisione all’esito del referendum, qualunque esso sia. Alla base della sua comunicazione ci sarebbero motivi personali legati alla condizione di salute di un familiare. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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