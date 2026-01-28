Giugliano sferzata dal maltempo | cade un albero tra corso campano e circumvallazione

Il maltempo si abbatte su Giugliano. Pioggia e vento forte hanno fatto cadere un albero tra corso Campano e la circumvallazione esterna, vicino alla pescheria “La rotonda del mare”. La zona è stata subito interessata dai danni e le autorità stanno intervenendo per mettere in sicurezza l’area. Nessuno si è fatto male finora. La perturbazione continua a causare disagi in tutta l’area a nord di Napoli.

Pioggia e vento forte. In queste ore l'area a nord di Napoli è flagellata dal maltempo. Si registrano già alcuni danni: un albero è caduto al confine tra corso Campano e la circumvallazione esterna, nei pressi della pescheria "La rotonda del mare". Il grosso arbusto è caduto sul marciapiede spezzato dalle forti raffiche. Per fortuna non ci sono feriti e nessun automobilista di passaggio è rimasto coinvolto. Segnalati anche i primi allagamenti in fascia costiera, tra Varcaturo e Lago Patria, e in alcuni punti della circumvallazione in direzione Napoli. Come comunicato dalla Protezione Civile, oggi resta in vigore l'allerta meteo di colore giallo fino alla mezzanotte su tutto il territorio regionale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

