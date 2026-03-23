Olivier Giroud continua a segnare e a incidere, anche lontano da Milano. Nella 27ª giornata di Ligue 1, l’ex attaccante rossonero ha firmato il gol decisivo nel 2-1 del Lille contro il Marsiglia, svettando in area su Weah e battendo il portiere con un colpo di testa preciso su assist di Meunier. A 39 anni, il centravanti francese dimostra di essere ancora determinante: si tratta del suo decimo gol stagionale in tutte le competizioni. Il rendimento attuale riapre inevitabilmente una domanda: il Milan si è privato troppo presto di Giroud? L'ex Arsenal ha lasciato i rossoneri nel 2024, a parametro zero, dopo tre stagioni da protagonista chiuse con uno scudetto e 49 reti in 132 presenze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Giroud fa ancora la differenza al Lille: il Milan se ne è privato troppo presto?

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