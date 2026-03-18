Olivier Giroud, attaccante del Lille e ex giocatore del Milan dal 2021 al 2024, ha dichiarato di non aver ancora deciso se continuerà a giocare. Ha aggiunto che la decisione dipenderà dal suo stato di forma fisica e che al momento non ci sono piani definiti per il futuro. Giroud ha commentato anche sulla possibilità di proseguire la carriera, senza fornire dettagli specifici.

Olivier Giroud ha regalato tante gioie, per tre stagioni, dal 2021 al 2024, ai tifosi del Milan. Giunto dal Chelsea per un milione di euro di base fissa più un milione di euro di bonus, da semplice vice di Zlatan Ibrahimovic è rapidamente diventato l'attaccante principale del Diavolo di Stefano Pioli. Con la maglia numero 9 sulle spalle, Giroud ha disputato 132 partite in rossonero, segnato 49 gol e fornito 20 assist. Ha vinto, da grande protagonista, l'ultimo Scudetto, quello del 2022, con il Diavolo ed è sempre rimasto molto legato all'ambiente, ai colori ed ai tifosi rossoneri. Ora, dopo un'esperienza non proprio edificante nella MLS statunitense con i Los Angeles FC, Giroud è tornato in Europa, più precisamente in patria. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lille, Giroud: “Se continuo a giocare? Vedremo se il fisico regge. Non c’è nulla di deciso”

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