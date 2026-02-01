Jhon Duran resterà al Fenerbahce. L’attaccante colombiano non si muove né verso la Juventus né verso il Lille, come si era ipotizzato nelle scorse settimane. La società turca ha deciso di blindarlo, facendo muro sulla sua permanenza. Ora si aspetta solo un’ufficialità, ma la decisione sembra ormai definitiva.

Icardi Juventus, sondaggio dei bianconeri per l’argentino: ecco cosa sta succedendo per rafforzare l’attacco. Ultimissime Zaragoza Roma, dialoghi in corso col Bayern Monaco: giallorossi in attesa del via libera! C’è già l’accordo Calciomercato Napoli, cambia tutto dopo l’esito degli esami per Di Lorenzo! Tramonta la pista Zappa? Calciomercato Roma, assalto a Fortini! Ecco l’offerta alla Fiorentina: e c’è il nodo Tsimikas Moviola Torino Lecce: l’episodio chiave del match. Il giudizio sull’arbitro Sozza Cairo post Torino Lecce: «Baroni? Sempre supportato, ora maggiore continuità». Poi svela la speranza sul mercato Torino, Baroni allo scoperto post Lecce: «La vicinanza di Cairo l’ho avvertita, sulla contestazione dei tifosi dico questo» Lecce, Di Francesco dopo la sconfitta col Torino: «Gol preso per un’ingenuità. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Duran, né Juve né Lille: il Fenerbahce fa muro! Destino segnato

Approfondimenti su Duran Juve

La situazione di Casa Sollievo della Sofferenza rimane complessa e senza una soluzione definitiva.

La Juventus potrebbe presto accogliere un nuovo attaccante.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Duran Juve

Argomenti discussi: Chi è Jhon Duran, l'attaccante accostato alla Juve: a 18 anni l'esordio con la Colombia al posto di Falcao; Kolo Muani, la Juve spinge. E lui vuole tornare. I dettagli della trattativa e le alternative; Chiellini chiude le porte della Juve ad En-Nesyri e ne spiega il motivo; Juventus, nome nuovo per l'attacco dalla Turchia: offerta ufficiale per Jhon Duràn.

Nonostante le recenti indiscrezioni, la Juventus non ha ancora inviato alcuna offerta o proposta per Jhon Duran. La Juve ha intenzione di aspettare Randal Kolo Muani fino alla fine, cercando ancora di riaverlo con la decisione che spetta al Tottenham. Fa - facebook.com facebook

Niente #Juventus per #Duran Ecco dove giocherà x.com