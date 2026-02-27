Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi Cagliari-Tortolì | orari tv percorso favoriti

Oggi si svolge la terza tappa del Giro di Sardegna 2026, con partenza da Cagliari e arrivo a Tortolì. La frazione copre 168 chilometri e vede in campo i principali favoriti della corsa. La giornata si presenta con condizioni meteorologiche variabili e un percorso che prevede diverse salite, attirando l’attenzione degli appassionati di ciclismo. La tappa sarà trasmessa in diretta televisiva.

Oggi, venerdì 27 febbraio, si corre la terza tappa del Giro di Sardegna 2026. I protagonisti della competizione sarda si cimenteranno in un percorso lungo 168.1 km con partenza dal capoluogo Cagliari ed arrivo a Tortolì per una frazione che, probabilmente, sarà destinata agli sprinter. Sono infatti due i GPM previsti, anche se non particolarmente impegnativi; fattore che potrebbe consentire ai velocisti di organizzarsi in caso di possibile volata di gruppo. Attenzione però anche al vento che potrebbe mandare all’aria i piani di molti e regalare così qualche sorpresa. La terza tappa del Giro di Sardegna sarà in diretta tv su Rai Sport. In streaming si potrà seguire su Eurosport, Raiplay, discovery+, HBO Max per abbonati ed anche sul canale YouTube della Lega Ciclismo Professionistico a partire dalle ore 13:40. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi Cagliari-Tortolì: orari, tv, percorso, favoriti Leggi anche: Giro di Sardegna 2026, la tappa di oggi Cagliari-Tortolì: orari, tv, percorso, favoriti Giro di Sardegna 2026: orari, percorso, favoriti e diretta tv della tappa Cagliari-TortolìNel Giro di Sardegna 2026, la terza frazione si propone come una tappa di gestione e precisione per i velocisti, in grado di capitalizzare una volata... Temi più discussi: Giro di Sardegna 2026, Nicolò Garibbo vince la prima tappa a Bosa; Ciclismo Giro Sardegna 2026, 1º tappa Castelsardo-Bosa mercoledì 25 febbraio: percorso, altimetria, orari, diretta tv; GIRO DI SARDEGNA 2026: AL VIA DOMANI CON 160 CORRIDORI; Giro di Sardegna, ecco tutti i dettagli: tappe, lista partenti, favoriti e dove vederlo in tv. LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Davide Donati si prende lo sprint di Carbonia, Garibbo rimane leaderCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Sardegna 2026. Vi ringraziamo per ... oasport.it Giro di Sardegna 2026, la tappa di oggi Cagliari-Tortolì: orari, tv, percorso, favoritiOggi, venerdì 27 febbraio, si corre la terza tappa del Giro di Sardegna 2026. I protagonisti della competizione sarda si cimenteranno in un percorso lungo ... oasport.it Cagliari torna protagonista del ciclismo internazionale con la terza tappa del Giro della Sardegna 2026. Da Piazza dei Centomila al Poetto, poi il via ufficiale verso Tortolì per 168 chilometri di gara e spettacolo su due ruote. Tutti i dettagli su viabilità e p - facebook.com facebook #GiroDellaSardegna, venerdì 27 febbraio la terza tappa in partenza da #Cagliari: raduno dei ciclisti in Piazza dei Centomila e trasferimento al #Poetto, poi il via ufficiale verso Tortolì per un percorso di 168 chilometri x.com