Girls Code It Better | il coding a scuola per il futuro tech femminile

(Adnkronos) – La Girls In Digital Week 2026, cornice europea nata per incentivare l'avvicinamento delle giovani donne alle carriere STEM, vede quest'anno un'evoluzione strategica nel palinsesto di Girls Code It Better. L'iniziativa, promossa da Officina Futuro Fondazione W-Group, anima la ricorrenza dal 23 al 27 marzo con un programma che punta a trasformare la tecnologia. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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