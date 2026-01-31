Donne che progettano il futuro. Questa mattina ha iniziato il laboratorio “From 0 to 1” nel programma “Donne che Progettano il Futuro”. Donne, tra cui Antonia Russo, si sono riunite per imparare a programmare e creare prototipi digitali. L’obiettivo è dare loro strumenti concreti per entrare nel mondo della tecnologia e innovare. La giornata è iniziata con una sessione pratica, dove le partecipanti hanno cominciato a scrivere le prime linee di codice e a sviluppare i propri progetti. Un passo avanti importante per promuovere la presenza fem

Donne che Progettano il Futuro: dal coding creativo alla prototipazione digitale con Antonia Russo. All’interno del programma “ Donne che Progettano il Futuro ”, oggi ha preso il via il laboratorio “From 0 to 1.0: Coding Creativo & Prototipazione Digitale”, un percorso introduttivo pensato per avvicinare le partecipanti al mondo del creative coding e alla trasformazione di un’idea in un primo prototipo digitale. Un appuntamento che unisce tecnologia, creatività e progettazione, guidato dall’ingegnere e ricercatrice Antonia Russo, professionista che da anni lavora sul confine fertile tra innovazione, divulgazione e impatto sociale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Donne che progettano il futuro: coding e prototipi

Approfondimenti su Donne Progettano

Fiorella Elena Cogliandro ha aperto un laboratorio di sketchnoting nel corso “Donne che Progettano il Futuro”.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

The Profitable Future of Building (and Belonging)

Ultime notizie su Donne Progettano

Argomenti discussi: Allenatore, educatore sportivo, istruttore ginnastica ritmica e dirigente sportivo: al via i corsi di EduSport26; Economia circolare: cos’è e perché riguarda anche le nostre scelte quotidiane; Mulino Bianco, in un libro i primi 50 anni del marchio.

Aperte le candidature per SheLeads, il progetto che promuove l’imprenditoria femminile e la formazione digitale nella Città Metropolitana di MilanoUn’iniziativa del Fondo per la Repubblica Digitale, sostenuta da Visa Foundation e dedicata a imprenditrici e aspiranti imprenditrici nell’ambito dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cor ... dire.it

Elements, il Calendario Pirelli è simbiosi tra donne e natura«E’ il mio 33esimo calendario. Sølve, come tutti i fotografi che lo hanno preceduto, ha espresso la sua arte. E il progetto che ci ha proposto lo ho ritenuto molto interessante perché sposa la natura ... ilsole24ore.com

La Forza delle Donne della FNP CISL Nazionale Sì è riunito ieri a Roma il Coordinamento FNP nazionale delle Politiche di Genere. Per la FNP Cisl Marche sono intervenute la Segretaria regionale Maria Rosaria Lucarelli e la Coordinatrice regionale Politiche - facebook.com facebook