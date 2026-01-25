Il Culturista | Da van Hemessen alle Guerrilla Girls la storia femminile scritta dalle donne

Questo articolo è pubblicato sul numero 5-6 di Vanity Fair in edicola fino al 3 febbraio 2026 Divisa in nove capitoli, la mostra è una gincana nell’identità femminile tra gli strumenti per sgomitare in un mondo dominato dagli uomini. L’artista maschio usa i contenuti per avere potere, l’artista femmina usa la propria e forzata impotenza per creare contenuti, visioni, passaggi segreti che le consentano di conquistare la roccaforte maschile. Si parte da Catharina van Hemessen, che nel 1548 si ritraeva mentre dipingeva il proprio autoritratto, e si arriva alle Guerrilla Girls degli anni ’80, artiste anonime con maschere da scimmia che seminavano il terrore nei musei svelando che solo il 5% degli artisti è donna, ma l’85% dei soggetti rappresentati sono nudi femminili. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

