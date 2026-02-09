Irene, madre di Giovanni Franzoni, rivela i sacrifici fatti per il suo ragazzo. Racconta di scarpe usate, rinunce e del liceo con il latino. La donna descrive l’emozione forte vissuta a Kitzbuhel, dove il figlio ha vinto la medaglia d’argento in discesa. Una storia di sacrifici e di orgoglio di una mamma che segue con passione il percorso del suo atleta.

"Quando ho visto Elena, la mamma di Lucia Dalmasso, non riuscivamo a parlare. È stata la prima allenatrice di Giovanni quando l'ho portato a Falcade. Ci siamo abbracciate. E abbiamo pianto". Mentre il sole cala sul Fan Village di Livigno, la signora Irene, mamma di Giovanni Franzoni, ha ancora negli occhi l'argento nella discesa olimpica di Milano Cortina. Il marito Osvaldo ("ma devi chiamarmi Osvi, eh!"), occhiali scuri "per coprire le emozioni" e un viso fascinoso alla Gene Hackman, si aggira nei dintorni con il cane di famiglia. "Ma certo che sono un paracadutista! Ero a Livorno!", dice con una simpatia innata e un fare un po' teatrale che pensiamo gli abbia aperto tante porte nella vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Irene, la mamma di Franzoni: "Sci usati, rinunce e il liceo col latino. Vi racconto il mio Giovanni"

Approfondimenti su Franzoni Giovanni

Il direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano, apre una finestra sulla sua carriera e sul mercato, condividendo dettagli sui propri investimenti e scelte.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Franzoni Giovanni

Argomenti discussi: Mamma Irene Franzoni, l'abbraccio più lungo con il suo bimbo: La gara però l'ho seguita sul telefonino, avevamo pagato (cari) i biglietti ma in pista non si vedeva niente; Irene, la mamma di Franzoni: Sci usati, rinunce e il liceo col latino. Vi racconto il mio Giovanni; Omicidio Irene Margherito, nessuna responsabilità del figlio Alessandro; La vita dei nostri bambini, un mistero gioioso.

Mamma Irene Franzoni, l’abbraccio più lungo con il suo bimbo: «La gara però l'ho seguita sul telefonino, avevamo pagato (cari) i biglietti ma in pista non si vedeva ...I Franzoni raccontano la lunga vigilia e le loro emozioni: «Alle 2 di notte eravamo già svegli, alle 16 l’incontro con Gio. Sulla Streif mi sono commossa io - dice la mamma - stavolta ha pianto il suo ... brescia.corriere.it

Franzoni, la mamma: «S’è sbloccato tirando fuori rabbia e dolore»La madre Irene dopo l’argento a cinque cerchi in discesa: «Ha fatto uscire tutte le emozioni come un rubinetto, non lo vedo così sereno da quando era bambino» ... giornaledibrescia.it

BENVENUTA EMMA Congratulazioni a mamma Irene e papà Michele facebook