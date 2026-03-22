Giorgia Soleri è impegnata da anni nella sensibilizzare su una malattia per troppi anni considerata invisibile e non semplice da diagnosticare, l'endometriosi. Più volte in questi anni l'attivista e influencer ha raccontato sui social cosa significa convivere con questa malattia e nelle ultime ore, complici le tantissime domande dei fan, ha deciso di mettere un freno alle voci e smentire di essere in dolce attesa, mostrando le conseguenze dell'endometriosi sulla propria pelle. "Ma sei incinta? Senza offesa, sia chiaro, ma mi sembri piuttosto ingrassata (sei sempre bellissima)": a partire da questa domanda, arrivata su Instagram da una fan, Giorgia Soleri ha deciso di aprirsi sulle conseguenze dell'endometriosi, la malattia di cui soffre da anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giorgia Soleri risponde ai fan: "Non sono incinta, sono malata"

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