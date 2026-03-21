Giorgia Soleri, attivista, podcaster e creator, ha pubblicato un post su Instagram per parlare della sua condizione di endometriosi, chiarendo di non essere incinta ma malata. Nel messaggio ha spiegato che la sua pancia rappresenta questa malattia e ha espresso il desiderio di essere ascoltata, creduta e curata. La sua comunicazione si rivolge a chi affronta problematiche simili e vuole sensibilizzare sull’argomento.

Al che Giorgia Soleri, che sul suo account Instagram si descrive “forte, tosta, neurodivergente, malata cronica, convivo con tre gatti e una bassotta, ma ho anche dei difetti”, risponde così: «Marzo è il mese della consapevolezza sull’endometriosi, e nonostante colpisca 1 donna su 9, la si conosce troppo poco e se ne parla ancora meno. Lo dimostra la domanda in sovrimpressione, scelta casualmente tra le centinaia simili che quotidianamente ricevo da anni, online e offline. Perchè quella pancia gonfia che vedete ripresa e che ai più rimanda a un’immaginario legato alla maternità, per tante di noi si chiama “endobelly”. Letteralmente “pancia da endometriosi”, il gonfiore addominale è solo uno degli innumerevoli sintomi, spesso invalidanti, di questa malattia subdola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giorgia Soleri: «Non sono incinta, sono malata. La mia pancia si chiama endometriosi. E io voglio essere ascoltata, creduta e curata»

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