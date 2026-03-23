Gioca l’Italia e Conte si riprende la settimana libera

C’è la Nazionale e Conte si riprende la settimana libera. Come fece dopo la sconfitta a Bologna. Allora, quella di Antonio Conte sembrò una fuga. L’allenatore del Napoli rimase una settimana a Torino e parve il preludio al suo addio al Napoli. Nulla di tutto questo. Tornò e il Napoli riprese a correre. Adesso c’è di nuovo la Nazionale, giovedì l’Italia di Gattuso si gioca i Mondiali contro l’Irlanda del Nord, e Conte si prende un’altra settimana libera. Va a far riposare la mente. A schiarirsi le idee in attesa della volata scudetto. L’Inter è in crisi e non si sa mai quello che può capitare., Al rientro, a Pasquetta si giocherà Napoli-Milan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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