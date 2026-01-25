napoli crollo senza fine conte si gioca tutto in una settimana

Il Napoli di Conte si trova in una fase critica dopo la recente sconfitta contro la Juventus, che ha riacceso le preoccupazioni sulla continuità delle prestazioni della squadra. La partita ha evidenziato alcune criticità, tra cui decisioni arbitrali discusse, e impone ai partenopei di riflettere e reagire in vista delle prossime sfide. Un periodo di verifica che potrebbe segnare il percorso della squadra nelle settimane a venire.

La sconfitta sul campo della Juventus, meritata al netto del rigore non fischiato (chissà perché) per l’abbraccio mortale di Bremer a Hojlund, suona quasi come un passaggio di consegne per il Napoli di Conte. Pensare allo scudetto oggi è più un’utopia che un progetto, la verità è che i partenopei faranno bene a guardarsi alle spalle in una stagione che sta prendendo una piega decisa in negativo. E’ vero, c’è l’ alibi enorme degli infortuni e un ambiente ormai oltre la crisi di nervi che sono elementi che quando sarà tutto finito andranno studiati per comprendere dove finiscono le colpe e inizia la casualità, ma adesso la priorità è mettere in sicurezza almeno gli obiettivi minimi che sono il passaggio ai playoff europei e un posto nella prossima Champions League. 🔗 Leggi su Panorama.it

