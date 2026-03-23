Conte va a riposarsi per una settimana, come fece dopo la sconfitta di Bologna. Tornerà al rientro dei Nazionale per preparare il Milan e la volata scudetto . Come fece dopo la sconfitta a Bologna. Allora, quella di Antonio Conte sembrò una fuga. L’allenatore del Napoli rimase una settimana a Torino e parve il preludio al suo addio al Napoli. Nulla di tutto questo. Tornò e il Napoli riprese a correre. Adesso c’è di nuovo la Nazionale, giovedì l’Italia di Gattuso si gioca i Mondiali contro l’Irlanda del Nord, e Conte si prende un’altra settimana libera. Va a far riposare la mente. A schiarirsi le idee in attesa della volata scudetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - C’è la Nazionale e Conte si riprende la settimana libera

Articoli correlati

Fissata la data del divorzio da Totti: Ilary Blasi torna libera, si sposa con Bastian e si riprende il GFVipPeriodo positivo per Ilary Blasi che in un colpo solo si riprende “Il Grande Fratello Vip”, in onda su Canale 5 dal 17 marzo, ma anche la libertà.

La data del divorzio da Totti: Ilary Blasi torna libera e si riprende il GFVipPeriodo positivo per Ilary Blasi che in un colpo solo si riprende “Il Grande Fratello Vip”, in onda su Canale 5 dal 17 marzo, ma anche la libertà.

FINAL FANTASY XIV GAMEPLAY ITA [86] STORMBLOOD - Rivincita contro l'Impero; Compleanno Egi

Altri aggiornamenti su C'è la Nazionale e Conte si riprende la...

Temi più discussi: Il dibattito sul terzo anno di Conte e il silenzio (a ragion veduta) del presidente De Laurentiis: cosa sta succedendo; Inter, Chivu replica a Conte: Il calcio è pressione. Scudetto? Noi non abbiamo mai escluso chi insegue; Cagliari-Napoli, probabili formazioni c'è Lobotka: ciak si gira; Dualismo Meret-Milinkovic, Conte ha preso una decisione: c’entra la Nazionale.

Sabatini: Troppi infortuni, ma Conte sa risolvere i problemi. E Vergara è pronto per la NazionaleNapoli-Roma mi incuriosisce. Racconta storie diverse e onestamente non vedo l’ora di godermele». Walter Sabatini è affamato di calcio e non si perderà il big match del Maradona. La Roma è stata una ... napoli.repubblica.it

Insigne: Manna mi ha telefonato, la verità su Conte. Nazionale? Ci speroLorenzo Insigne sta trascinando il Pescara da quando è tornato a vestire la maglia di biancazzurri. L'ex capitano del Napoli è stato intervistato da Ciro Venerato per il TGR RAI. Il Magnifico ha parla ... msn.com

Juventus, i giocatori convocati in Nazionale: Spalletti 'perde' 14 bianconeri nella sosta facebook

#Milan, infortunio #Leao: andrà in nazionale Ecco la decisione del Portogallo #SempreMilan x.com