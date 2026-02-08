Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Italia seconda con un oro due argenti e tre bronzi!

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono iniziate da pochi giorni e l’Italia si piazza subito al secondo posto nel medagliere. Finora ha conquistato un oro, due argenti e tre bronzi, portando a casa medaglie in diverse discipline. La competizione è entrata nel vivo, con le prime premiazioni già programmate per sabato 7 febbraio. La manifestazione, che durerà fino al 22 febbraio, sta regalando emozioni e sorprese agli appassionati italiani e non solo.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d'Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell'ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l'Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi.

