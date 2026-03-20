Ginnastica artistica maschile bronzo dell’Italia alla DTB Pokal di Stoccarda | sei finali di specialità conquistate

L’Italia nella ginnastica artistica maschile ha conquistato il bronzo alla DTB Pokal di Stoccarda, con sei finali di specialità portate a termine. I ginnasti Abbadini, Brugnami, De Rosa, Vannucchi e Villa hanno ripetuto il terzo posto ottenuto nel 2025. L’oro è andato agli Stati Uniti, mentre il Giappone si è classificato secondo con un distacco di meno di otto decimi.

Abbadini, Brugnami, De Rosa, Vannucchi e Villa replicano il terzo posto del 2025: oro agli USA, argento al Giappone per meno di otto decimi. Domenica le finali alla Porsche Arena L’Italia di ginnastica artistica maschile sale sul podio alla 41ª edizione dell’EnBW DTB Pokal di Stoccarda. Gli azzurri — Yumin Abbadini, Tommaso Brugnami, Edoardo De Rosa, Niccolò Vannucchi e Riccardo Villa — hanno conquistato la medaglia di bronzo con il punteggio totale di 243.150, replicando esattamente il risultato ottenuto nella stessa manifestazione un anno fa. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati World Cup di Cottbus su Volare TV: Federici e Puato di bronzo, l’Italia brilla nella ginnastica artistica – Gli highlightsDoppio podio azzurro nella seconda giornata di finali di specialità in Germania: Federici centra il bronzo al volteggio con una media di 14. Ginnastica artistica, serrata sfida maschile per la seconda tappa di Serie A1: chi risponderà alla Pro Carate?Sabato 14 marzo andrà in scena la seconda tappa della Serie A1 di ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre riservato alla... Tutto quello che riguarda Ginnastica artistica maschile bronzo... Argomenti discussi: Artistica, DTB-Pokal 2026: Italia GAM di bronzo e sei finali conquistate a Stoccarda!; Artistica, World Cup 2026: tutti i risultati della terza tappa ad Antalya andata in onda su SportFaceTV.