È da questa crepa che parte Gina Lollobrigida. Diva contesa, la prima docu-serie italiana originale di HBO Max, disponibile dal 3 aprile con tre episodi rilasciati insieme. Un racconto che non si limita a celebrare una delle attrici più iconiche del Novecento, ma entra in una zona più scomoda: quella degli ultimi anni, segnati da una battaglia legale che ha trasformato la sua storia privata in un caso pubblico. La serie ricostruisce la vicenda giudiziaria che ha accompagnato la fine della vita di Gina Lollobrigida, morta nel 2023, quando attorno al suo patrimonio - stimato tra i 10 e i 20 milioni di euro - si è aperto uno scontro feroce. Al centro, tre figure: il figlio Milko Skofic, il sedicente marito Francisco Javier Rigau e il manager Andrea Piazzolla. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gina Lollobrigida è stata manipolata? La docu-serie HBO Max riapre il caso dell’eredità

Articoli correlati

Gina Lollobrigida, l’eredità della diva diventa una docu-serie: il caso che ha diviso una famiglia arriva su HBO MaxUna diva che ha attraversato il cinema internazionale, un patrimonio milionario e una battaglia giudiziaria che negli ultimi anni ha trasformato la...

In arrivo su HBO Max la serie “Gina Lollobrigida: Diva contesa”Debutta venerdì 3 aprile 2026 su HBO Max la prima docu-serie originale italiana della piattaforma: “GINA LOLLOBRIGIDA: DIVA CONTESA”, il resoconto...

Contenuti utili per approfondire Gina Lollobrigida

Temi più discussi: Da Raffaella Carrà a Pippo Baudo, quando l'eredità finisce in tasca ad assistenti e segretari; Anna Foglietta inarrestabile come Paola Cortellesi: debutta alla regia con un cast d'eccezione; Alberto Sordi Family Award 2026, Igor Righetti premia undici eccellenze; Non solo Raffaella Carrà. Da Modugno a Ranieri: eredità nascoste e figli segreti.

Gina Lollobrigida è stata manipolata? La docu-serie HBO Max riapre il caso dell’ereditàTre episodi ricostruiscono gli ultimi anni della diva, segnati da accuse, tensioni familiari e un contenzioso milionario ... vanityfair.it

Gina Lollobrigida: Diva Contesa, la battaglia legale per l'eredità dell'attrice nel trailer ufficiale della docuserieIl 3 aprile arriva su HBO Max la docuserie Gina Lollobrigida: Diva Contesa che ripercorre gli ultimi anni di vita della celebre attrice di fama internazionale, approfondendo la disputa legale legata a ... comingsoon.it

#DoppioMisto - “Quella volta che zia Gina Lollobrigida è venuta a trovarmi in pronto soccorso” Link all’intervista completa: https://www.youtube.com/watchv=zPT9baXmJ_I&list=PLQpgFG6rqy0fTT1NtWKgKy0wQ9K-cuXlV #Tg1 Marco Franzelli e Alessandra facebook