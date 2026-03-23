Bestemmia nella Casa del Grande Fratello Vip Ibiza Altea rischia di essere squalificata

Prima bestemmia nella Casa del Grande Fratello Vip. È accaduto questa notte, quando la concorrente Ibiza Altea ha rischiato di inciampare. Il video tratto dalla diretta è inequivocabile ma, a difesa della concorrente, va detto che il contesto in cui si è verificata l’imprecazione documenta l’assoluta assenza di intenzionalità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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