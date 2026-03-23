GF Vip 2026 bufera su Dario Cassini | frasi choc in casa ‘Va squalificato’

GF Vip 2026, il primo caso esplode dopo pochi giorni. Doveva essere il rilancio del reality. Invece, a pochi giorni dalla partenza, il Grande Fratello Vip 2026 si ritrova già nel pieno della polemica. Gli ascolti faticano e, nel frattempo, scoppia il primo caso mediatico. Al centro: Dario Cassini, finito sotto accusa per una serie di uscite che hanno incendiato pubblico e social. La frase choc ad Antonella Elia. Il primo episodio avviene in cucina, durante un momento apparentemente leggero con Antonella Elia. Cassini prova a scherzare, ma il risultato è tutt’altro che ironico: “Se lo rovesci posso abusare di te?” Una frase che scatena immediatamente reazioni indignate. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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