Gf Vip Dario Cassini a rischio squalifica | Ricch*one | VIDEO

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Dario Cassini ha pronunciato, scherzando, la parola

Dario Cassini rischia la squalifica poiché ha detto, scherzando, "ricch*one" a Renato Biancardi al Gf Vip. L'amico ha tentato di correggerlo e lui subito ha capito l'errore grave commesso E’ passata meno di una settimana e già è stato detto il primo strafalcione alGf Vip.Ad aver compiuto il misfatto è statoDario Cassiniche durante la colazione si è lasciato andare ad un’espressione offensiva e in disuso. Durante una conversazione traDario e Renato Biancardi, mentre il primo stava servendo la colazione speciale con la frutta caramellata, il giovane gli ha chiesto perplesso cosa fosse e lui, forse in modo goliardico, ha risposto: “Sono mele ricch*one”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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