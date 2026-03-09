Elezioni in Germania scossa nel Baden-Württemberg | Verdi davanti alla CDU ma AfD vola tra i giovani

Alle elezioni regionali nel Baden-Württemberg, uno dei Länder più importanti della Germania, i Verdi hanno superato la CDU, mentre l'AfD ha registrato un aumento tra i giovani. I risultati sono stati molto combattuti e hanno visto una stretta vittoria per i Verdi, con il confronto tra i principali partiti ancora aperto. La situazione politica nel Land resta molto incerta.

Nel Baden-Württemberg, uno dei Länder più ricchi e influenti della Germania, le elezioni regionali si sono chiuse con un risultato sul filo. Nel cuore industriale d’Europa — dove hanno sede giganti come Mercedes-Benz e Porsche — lo scrutinio ha consegnato un quadro politico che va oltre il semplice testa a testa: a pesare, soprattutto, è l’avanzata di AfD. Il voto arriva in un momento delicato per Berlino ed è stato letto come un primo banco di prova per i nuovi equilibri nazionali dopo l’insediamento del cancelliere Friedrich Merz. Non a caso, l’attenzione degli osservatori si è concentrata sia sui numeri finali sia sui segnali più profondi che emergono dall’elettorato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

