Germania terremoto elettorale nel Baden-Württemberg | vincono i Verdi che travolgono la Cdu del cancelliere Merz Ma a preoccupare è l’avanzata inarrestabile dell’estrema destra di AfD

In Baden-Württemberg si sono conclusi i risultati delle ultime elezioni regionali in Germania, con i Verdi che hanno ottenuto una vittoria sorprendente, superando la Cdu del cancelliere Merz. L’estrema destra di AfD ha registrato un notevole incremento nei consensi, preoccupando gli analisti. La notte elettorale si è chiusa con un risultato che ha sconvolto gli equilibri politici nel ricco Land tedesco.

Si è conclusa la lunga notte elettorale nel ricco Land del Baden-Württemberg in Germania dove, in modo del tutto inaspettato, a spuntarla sono stati i Verdi. A conti fatti non è stato un trionfo travolgente quello conseguito dal candidato dei Verdi Cem Özdemir che ha conseguito il 31% dei voti, ma ciò non toglie che il risultato sia particolarmente indicativo perché rischia di trasformarsi in un terremoto politico per la CDU del cancelliere Friedrich Merz – fino a pochi mesi fa data per sicura vincente – che scivola al secondo posto ottenendo il 30% delle preferenze. Un flop del partito che guida la maggioranza che risulta ancora più grave davanti all'avanzata dell'estrema destra di Alternative für Deutschland che vola al 18%, ottenendo quasi il doppio delle preferenze ottenute al precedente voto regionale del 2021.