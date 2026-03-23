C’è un progetto che negli ultimi anni sta cambiando il modo in cui si parla di inclusione in Italia, e che oggi prova a fare un ulteriore passo in avanti, uscendo dai suoi spazi per mettersi letteralmente in movimento. Si chiama PizzAutobus ed è l’evoluzione naturale di PizzAut, una realtà che ha dimostrato sul campo come anche in un settore complesso e ritmato come quello della ristorazione sia possibile costruire percorsi professionali veri, strutturati e sostenibili per giovani con disturbo dello spettro autistico. A sostenere questa nuova fase c’è Generali Italia, insieme a Fondazione Cattolica, con l’obiettivo di trasformare un’intuizione già solida in un modello replicabile su scala nazionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Generali Italia investe nell’inclusione: il PizzAutobus diventa un modello concreto

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