Gedi il greco Kyriakou vuole Mirja Cartia D’Asero come ad

Kyriakou di Gedi ha fatto una proposta a Mirja Cartia D’Asero, motivando la decisione con esigenze di riorganizzazione interna. Le due parti stanno negoziando i dettagli, che sono giudicati trascurabili grazie all’esperienza accumulata. La discussione si concentra su alcuni aspetti pratici, mentre entrambe le figure cercano di chiudere rapidamente, senza lasciare spazi a fraintendimenti. La trattativa prosegue con attenzione ai punti ancora da definire.

Mancano ancora alcuni dettagli che le parti, con la diplomazia tipica di chi ha già incassato, si affrettano a definire trascurabili. Questione di giorni, forse di ore, ma la lunga e tormentata telenovela editoriale tra il gruppo Antenna Group del greco Theodore Kyriakou e la Gedi di John Elkann sembra arrivata ai titoli di coda. Ultimo atto di una storia che ha tenuto col fiato sospeso giornalisti e intere redazioni, in attesa tutt’altro che serena di conoscere il proprio destino. Ma la notizia nella notizia riguarda la guida del futuro gruppo. Seguendo le indicazioni dello stesso Kyriakou, a prendere le redini sarà Mirja Cartia D’Asero: ex amministratrice delegata del Sole 24 Ore, oggi presidente di Clessidra Holding e di Clessidra Private Equity SGR. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Vendita Gedi, Barachini: Intenzione editore greco Kyriakou è di trattare per l'intero gruppo – Il videoL’editore greco Kyriakou intende avviare trattative con Gedi per la vendita di tutto il gruppo editoriale.

L'editore greco Theo Kyriakou: "Manterremo la linea editoriale di Repubblica"L'editore greco Theo Kyriakou ha dichiarato che manterrà la linea editoriale di Repubblica nel caso di acquisizione, confermando il suo impegno a preservare l'identità e i valori del quotidiano.

