Vendita Gedi Barachini | Intenzione editore greco Kyriakou è di trattare per l' intero gruppo – Il video

L’editore greco Kyriakou intende avviare trattative con Gedi per la vendita di tutto il gruppo editoriale. La decisione, comunicata sia dalla governance di Gedi sia da fonti greche, riguarda un possibile accordo complessivo sulle testate. L’obiettivo è esplorare una collaborazione o una cessione unitaria, segnando un passo importante nel panorama editoriale italiano e internazionale. La situazione è in fase di sviluppo e ulteriori dettagli saranno comunicati a breve.

(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2026 I messaggi che sono arrivati sia da parte della governance di Gedi sia da parte del greco è che l’intenzione è di trattare tutte le testate insieme per un accordo con l’editore greco. Kyriakou ha manifestato un interesse molto forte per Repubblica e nello stesso tempo l’intenzione di voler rilevare tutto il gruppo valutando eventuali manifestazioni di interesse per la Stampa”. Lo ha detto Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria, a margine dell’audizione in Commissione Cultura sulle problematiche connesse alla vendita del gruppo editoriale Gedi.🔗 Leggi su Open.online

Vendita del gruppo Gedi a Kyriakou, Barachini convoca Elkan e le opposizioni insorgono: allarme pluralismo e libertà di stampaLa vendita del gruppo Gedi a Kyriakou ha acceso i riflettori sulle tensioni nel panorama mediatico italiano.

Barachini: Vendita Gedi? "Ho chiesto alla governance del gruppo di tenerci aggiornati su sviluppi" – Il videoIl futuro di Gedi è al centro di discussioni e trattative in corso.

