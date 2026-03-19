Il commissario tecnico deve affrontare un grave problema di infortuni nel reparto centrocampista, con tre giocatori fuori causa e impossibilitati a scendere in campo. La squadra si prepara ai playoff con molte assenze, mentre le prime partite indicano un inizio complicato per l’Italia. La situazione crea preoccupazione in vista delle prossime sfide ufficiali.

Mercato Milan, il piano ambizioso di Tare per il ritorno in Champions: Goretzka e Gila in prima fila, ma non manca la concorrenza! Restes Juve, il sogno per la porta del futuro passa dalla Champions League: il Tolosa fissa il prezzo! Vicario Inter, il post Sommer è già iniziato! In un mese la stretta finale con il Tottenham: il doppio piano di Ausilio Calciomercato Torino, l’ultima idea per la porta è Livakovic: il prezzo per il titolare della Croazia è abbordabile! Deciso il futuro di Paleari Minotti si racconta: «Dissi no a Inter e Juve, ricordo l’incontro con Papa Wojtyla». Poi racconta l’aneddoto su USA ’94 Infortunio Lautaro, le ragioni dietro la mancata convocazione con l’Argentina che fa sorridere l’Inter: le prossime tappe per il rientro Saviano attacca l’Inter: «Meriterebbe la retrocessione in B. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Batosta Gattuso, in tre saltano i playoff: è emergenza totale

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