Calciomercato Inter: rivoluzione a centrocampo e in porta. Due nomi scalano le gerarchie, cosa succederà davvero in estate Calciomercato Juventus: sirene per Cambiaso, un top club europeo ha messo nel mirino l’esterno bianconero! Cosa succederà in estate Orsolini Bologna, il doppio no di Gattuso e la crisi che sembra non finire più: adesso anche il futuro è un rebus! Mercato Torino, non solo Simeone: anche Vlasic può partire! I club in agguato e l’incognita Mondiale Juventus, il gesto nei confronti di Locatelli dopo il rigore sbagliato contro il Sassuolo: cosa han fatto squadra e staff. Retroscena Calciomercato Inter: rivoluzione a centrocampo e in porta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Gattuso: «Non siamo degli scappati di casa! Bisogna trasmettere serenità e dare leggerezza. Complimenti a Bastoni per la professionalità, ecco cos’è successo con Chiesa»

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Gattuso in conferenza stampa: "Chiesa Abbiamo deciso di non farlo restare perché..." https://tinyurl.com/u4s3apb6 facebook

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