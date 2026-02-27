Stupro al parco di Tor Tre Teste scarcerati due degli arrestati | il Dna trovato sulla vittima non è loro
Due degli arrestati per lo stupro avvenuto al parco di Tor Tre Teste sono stati scarcerati dopo che le analisi del DNA trovate sulla vittima non corrispondono a loro. La misura cautelare è stata revocata, mentre le indagini continuano per individuare un altro membro del gruppo ancora ricercato. La polizia prosegue le verifiche per identificare tutti i responsabili.
Revocata la misura per due dei tre arrestati per la violenza del 25 ottobre. Le analisi genetiche indicano un altro membro della gang, ancora ricercato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
