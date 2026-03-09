La corsa negli spogliatoi e il coro dei compagni | il retroscena sul derby di Modric

Durante il derby tra Milan e Inter, Luka Modric ha partecipato attivamente alla partita, contribuendo alla vittoria del Milan con un gol di Estupinan. Dopo aver segnato, si è diretto negli spogliatoi correndo, mentre i compagni intonavano un coro. La sua presenza in campo e il comportamento post-gol sono stati tra i momenti notati dell'incontro.

Salito in cattedra ancora una volta in stagione, Luka Modric ha giganteggiato a centrocampo nel derby tra Milan e Inter. Il croato è stato intervistato dalle varie televisioni italiane ed estere dopo la partita per questo ha lasciato il campo dopo tutti i suoi compagni. Gazzetta.it svela un interessante retroscena in merito. LEGGI ANCHE: Da possibile partente a protagonista nel derby: Fofana si prende il Milan e cerca conferme per il futuro >>> Il centrocampista del Milan è corso nello spogliatoio con i compagnia che lo avrebbero aspettato e accolto con un coro: "Luka! Luka!". Secondo la rosea un segnale davvero molto importante: Modric sarebbe considerato da tutti un giocatore a parte, di una categoria a parte d'altronde la sua carriera parla per lui.