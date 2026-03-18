Milan scocca la pace tra Leao e Pulisic | il chiarimento dopo il diverbio avuto negli spogliatoi! Il retroscena

Dopo il diverbio negli spogliatoi, Leao e Pulisic hanno avuto un confronto che ha portato a un chiarimento. I due attaccanti si sono parlati per spiegare quanto accaduto e trovare un punto di incontro. La discussione si è svolta in modo diretto, senza tensioni e con l’intento di superare il momento difficile. La pace tra i due giocatori è stata confermata nelle ultime ore.

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