Ft | ‘UE invita i 27 a ridurre gli obiettivi di stoccaggio del gas’
La Commissione Ue ha esortato gli Stati membri a ridurre gli obiettivi di stoccaggio del gas per ridurre la domanda. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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