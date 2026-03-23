Ft | ‘UE invita i 27 a ridurre gli obiettivi di stoccaggio del gas’

Da imolaoggi.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione Ue ha esortato gli Stati membri a ridurre gli obiettivi di stoccaggio del gas per ridurre la domanda. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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