Delitto di Garlasco il Tg1 e la consulenza Cattaneo | Chiara Poggi ha lottato con il suo assassino

Il 21 marzo 2026, nella città di Garlasco, è stata depositata una consulenza dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo riguardante il delitto di Chiara Poggi. Nel documento vengono evidenziati segni di colluttazione rilevati sui resti della vittima, suggerendo che Chiara Poggi avrebbe cercato di opporsi all'aggressore. Il rapporto viene trasmesso al Tg1, che ne ha dato notizia.

Garlasco (Pavia), 21 marzo 2026 – Delitto di Garlasco, nella consulenza depositata dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo si parlerebbe di segni di colluttazione: Chiara Poggi quindi avrebbe tentato di difendersi. A dirlo in anteprima è il Tg1, che sottolinea come l'allora 26enne, uccisa il 13 agosto 2007, avrebbe lottato a lungo contro il suo assassino mentre veniva colpita. Nitrosi - CRISTINA CATTANEO MEDICO LEGALE Per l’omicidio, è stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione Alberto Stasi, l’allora fidanzato della vittima. Dopo due assoluzioni, la condanna è arrivata nel 2015 con il rito abbreviato, confermata in Cassazione nel 2016, basandosi su indizi controversi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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