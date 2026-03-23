Il tema più caldo delle ultime settimane garlaschesi è la consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo. Dopo il deposito in Procura al Tribunale di Pavia, il 23 febbraio, sono emerse immediatamente le prime indiscrezioni, proseguite nelle settimane successive. Fino a domenica 22 marzo, quando il Tg1 ha ripreso in esclusiva le voci secondo cui l’omicidio di Chiara Poggi sarebbe avvenuto a un orario ben diverso rispetto a quanto si sia sempre sostenuto: almeno mezz’ora dopo la colazione. Cosa cambierebbe? Beh, cambierebbe molto, soprattutto per Alberto Stasi. Spieghiamoci meglio. La sentenza di condanna, infatti, condensava il delitto in appena 23 minuti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, Chiara uccisa mezz’ora dopo la colazione. Ecco perché Stasi non poteva essere lì

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