Basket B Interregionale L’Attila Porto Recanati a tutto gas Netta vittoria contro la Bramante

L’Attila Porto Recanati si impone con decisione sulla Bramante Pesaro, conquistando una vittoria importante nel campionato interregionale di basket. La partita si conclude con il punteggio di 75-51, grazie a un’efficace prestazione di squadra e a una buona organizzazione offensiva e difensiva. Questo risultato rafforza la posizione della squadra in classifica, evidenziando il loro impegno e determinazione in questa fase della stagione.

Bramante Pesaro 51 Attila Porto Recanati 75 BRAMANTE: Quattrini, Pozzolesi, Crescenzi 6, Ricci, Panichi 16, Tomasetti, Montoni ne, Ferri 3, Nicolini E. 3, Centis 8, Filtness 13, Mari 2. All. Nicolini M. ATTILA PORTO RECANATI: Farina 11, Caroè 16, Gamazo 12, Tartaglione, Caverni 17, Sablich 11, Mazzagatti 5, Virgili, Pacini, Quinzi 3, Ciribeni ne, Alfonsi ne. All. Coen. Arbitri: Caporalini di Osimo ePratola di L'Aquila. Parziali: 16-18, 22-40, 37-62, 51-75. L'inizio dell'anno non dice bene al Bramante che contro Porto Recanati in casa mette in mostra una delle peggiori prestazioni. L'Attila parte subito forte mettendo a segno 4 triple e portandosi avanti sul 5-12, ma il Bramante con un contro break di 11-4 trova il pareggio a quota 16.

